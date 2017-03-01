Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии яслей-детского сада в Баку

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду приняла участие в церемонии открытия яслей-детского сада номер 226 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.
М.Алиева ознакомилась с условиями, созданными в учреждении дошкольного образования. Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов сообщил, что ясли-детский сад в поселке Пиршаги начали действовать в здании средней школы номер 112 в двух группах. После сноса в апреле 2011 года здания школы, находившегося в аварийном состоянии, детский сад разместился в двух комнатах одноэтажного здания Пиршагинского поселкового представительства. Детский сад состоял из двух групп на 35 мест. В июне 2013 года одноэтажное старое здание было снесено и на его месте началось строительство нового здания для детского сада.
Сейчас в этом в трехэтажном здании на 110 мест воспитываются дети в возрасте от двух до шести лет.
Кроме того, первый вице-президент в среду приняла участие в открытии после реконструкции школы-интерната интеграционного обучения №11 в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку.
Эта школа функционирует с 1961 года. В рамках реконструкции во дворе школы были проведены работы по благоустройству и озеленению.
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