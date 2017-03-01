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Дальнее зарубежье 01.03.2017 20:35

Глава МИД Германии 2-3 марта проведет в Киеве встречи с руководством страны

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 2-3 марта посетит с визитом Киев, где проведет встречи с руководством Украины.

"Министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Зигмар Габриэль 2 и 3 марта 2017 г. в Киеве проведет политические встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным", - сообщает посольство ФРГ на Украине в среду.

По информации посольства, 2 марта после встречи с главой МИД Украины состоится совместная пресс-конференция двух министров.

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Тэги: УКРАИНА, ФРГ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]