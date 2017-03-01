Глава МИД Германии 2-3 марта проведет в Киеве встречи с руководством страны

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 2-3 марта посетит с визитом Киев, где проведет встречи с руководством Украины.

"Министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Зигмар Габриэль 2 и 3 марта 2017 г. в Киеве проведет политические встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным", - сообщает посольство ФРГ на Украине в среду.

По информации посольства, 2 марта после встречи с главой МИД Украины состоится совместная пресс-конференция двух министров.