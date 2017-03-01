S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги Азерэнержи

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги азербайджанской электроэнергетической компании ОАО «Азерэнержи» на уровне «BB/B», отмечается в сообщении агентства. Прогноз изменения рейтингов — «Негативный».

«Подтверждение рейтингов отражает главным образом наше мнение о том, что вероятность получения «Азерэнержи» государственной поддержки в случае необходимости остается «практически безусловной». Насколько мы понимаем, до сих пор правительство Азербайджана демонстрировало способность и готовность оказывать компании поддержку при нехватке ликвидных средств, в том числе для погашения долговых обязательств и процентных выплат. Мы ожидаем, что такая практика продолжится», - говорится в сообщении.

S&P отмечает, что по состоянию на конец 2016 года большая часть долга компании была обеспечена государственными гарантиями, и в соответствии с распоряжением Кабинета министров правительство должно предоставить компании средства для покрытия выплат по валютным кредитам в 2016-2025 гг.

«Насколько мы понимаем, в бюджете Азербайджана предусмотрены вливания в капитал «Азерэнержи», достаточные для погашения долговых обязательств и процентных выплат в 2017 году в случае необходимости. Мы полагаем, что министерство финансов тщательно следит за выплатами по долговым обязательствам «Азерэнержи». Кроме того, в соответствии с распоряжением правительства «Азерэнержи», как и другие организации, связанные с государством, может привлекать новые займы только при условии их одобрения правительством», - сказано в сообщении.

S&P полагает, что без текущей и экстраординарной поддержки со стороны государства «Азерэнержи» может столкнуться с трудностями при обслуживании долговых обязательств, вызванными высокой долговой нагрузкой и неустойчивой структурой капитала, поэтому агентство по-прежнему оценивает характеристики собственной кредитоспособности компании (stand-alone credit profile — SACP) на уровне «ссс+».

«Мы отмечаем существенную разницу между уровнем суверенного кредитного рейтинга Азербайджана («BB+/Негативный/B») и оценкой SACP «Азерэнержи» («ссс+»). На наш взгляд, существует неопределенность в отношении действий, предпринимаемых правительством для поддержки компании в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что правительство предоставляет «Азерэнержи» финансирование на текущие выплаты по долговым обязательствам, мы отмечаем отсутствие стратегии, направленной на улучшение финансового положения самой компании. Подобная стратегия в числе прочего может включать заметное снижение долговой нагрузки, благоприятные изменения режима регулирования, в результате которых уровень тарифов будет достаточным для погашения всех операционных, финансовых и капитальных расходов, или долгосрочные обязательства правительства по обслуживанию текущего или предстоящего долга «Азерэнержи» в полном объеме. В связи с этим мы не приравниваем рейтинги «Азерэнержи» к рейтингам Азербайджанской Республики, и долгосрочный рейтинг «Азерэнержи» по-прежнему ниже долгосрочного суверенного рейтинга на одну ступень», -отмечается в сообщении.

S&P отмечает, что прогноз «Негативный» по рейтингам «Азерэнержи» отражает прогноз по суверенным кредитным рейтингам Азербайджанской Республики. Прогноз также отражает неопределенность в отношении того, будут ли рейтинги компании и в дальнейшем включать дополнительную ступень за счет возможного получения экстраординарной государственной поддержки, поскольку агентство не отмечает эффективных мер, которые позволили бы компании поддерживать стабильную структуру капитала и устойчивые результаты деятельности.

«Насколько мы понимаем, Стратегическая дорожная карта Азербайджанской Республики была одобрена, и теперь правительству предстоит предпринять конкретные меры для улучшения собственных показателей «Азерэнержи». Подобные меры в числе прочего могут включать изменение режима регулирования или дополнительные меры правительства, направленные на снижение долговой нагрузки компании в долгосрочной перспективе. В рамках нашего базового сценария характеристики собственной кредитоспособности компании останутся уязвимыми в связи с неустойчивой структурой капитала в 2017 году. Мы ожидаем, что министерство финансов продолжит следить за уровнем ликвидности компании и в случае необходимости предоставлять ей финансирование для погашения долговых обязательств и покрытия других потребностей в ликвидности. Кроме того, насколько мы понимаем, новые масштабные инвестиционные проекты, которые «Азерэнержи» будет реализовывать в рамках государственной стратегии и Стратегической дорожной карты Азербайджанской Республики, будут финансироваться за счет вливаний в капитал компании со стороны акционера. В рамках нашего базового сценария мы не ожидаем дополнительных внешних заимствований в 2017 г. Мы также полагаем, что текущая структура капитала и активов в краткосрочной перспективе не изменится», - говорится в сообщении.