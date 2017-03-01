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ТЭК 01.03.2017 20:55

S&P не ожидает пересмотра компанией Азерэнержи тарифов в 2017г

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings не ожидает пересмотра азербайджанской электроэнергетической компанией ОАО «Азерэнержи» тарифов в 2017 году, отмечается в сообщении компании.

«В декабре 2016 года компания «Азерэнержи» увеличила тарифы примерно на 33%, чтобы компенсировать 50%-ный рост цен на газ, приобретаемый у единственного поставщика топлива, компании SOCAR (Госнефтекомпания). Мы не ожидаем пересмотра тарифов в 2017 году», - сказано в сообщении.

S&P отмечает, что недавний рост тарифов не оказал влияния на финансовые результаты «Азерэнержи».

«Мы ожидаем, что операционная деятельность компании будет прибыльной, но деятельность в целом - убыточной, что связано со значительными финансовыми расходами и убытками от переоценки иностранной валюты (в конце 2016 года доля валютных долговых обязательств составляла около 85%)», - говорится в сообщении.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, S&P, АЗЕРЭНЕРЖИ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]