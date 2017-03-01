S&P не ожидает пересмотра компанией Азерэнержи тарифов в 2017г

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings не ожидает пересмотра азербайджанской электроэнергетической компанией ОАО «Азерэнержи» тарифов в 2017 году, отмечается в сообщении компании.

«В декабре 2016 года компания «Азерэнержи» увеличила тарифы примерно на 33%, чтобы компенсировать 50%-ный рост цен на газ, приобретаемый у единственного поставщика топлива, компании SOCAR (Госнефтекомпания). Мы не ожидаем пересмотра тарифов в 2017 году», - сказано в сообщении.

S&P отмечает, что недавний рост тарифов не оказал влияния на финансовые результаты «Азерэнержи».

«Мы ожидаем, что операционная деятельность компании будет прибыльной, но деятельность в целом - убыточной, что связано со значительными финансовыми расходами и убытками от переоценки иностранной валюты (в конце 2016 года доля валютных долговых обязательств составляла около 85%)», - говорится в сообщении.

А.Ахундов