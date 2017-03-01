S&P не ожидает пересмотра компанией Азерэнержи тарифов в 2017г

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings не ожидает пересмотра азербайджанской электроэнергетической компанией ОАО «Азерэнержи» тарифов в 2017 году, отмечается в сообщении компании.
«В декабре 2016 года компания «Азерэнержи» увеличила тарифы примерно на 33%, чтобы компенсировать 50%-ный рост цен на газ, приобретаемый у единственного поставщика топлива, компании SOCAR (Госнефтекомпания). Мы не ожидаем пересмотра тарифов в 2017 году», - сказано в сообщении.
S&P отмечает, что недавний рост тарифов не оказал влияния на финансовые результаты «Азерэнержи».
«Мы ожидаем, что операционная деятельность компании будет прибыльной, но деятельность в целом - убыточной, что связано со значительными финансовыми расходами и убытками от переоценки иностранной валюты (в конце 2016 года доля валютных долговых обязательств составляла около 85%)», - говорится в сообщении.
А.Ахундов
Баку обвинил Ереван в дезинформации относительно не вывода миссии ОБСЕ в ходе мониторинга на передовую
Блогер Лапшин отказался от услуг адвоката, предоставленного Азербайджаном
Глава ИВ Агдамского района пожаловался ОБСЕ на постоянные обстрелы со стороны ВС Армении
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии яслей-детского сада в Баку
В Азербайджане в январе-феврале от несчастных случаев на производстве погибли 10 человек
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 5 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Украина выплатила $505 млн в качестве процентов по реструктуризированным евробондам - Минфин
Представитель ОБСЕ Сайдик подтвердил, что следующее заседание Контактной группы по Украине состоится 15 марта
Юнкер обозначил пять возможных путей дальнейшего развития ЕС без Великобритании
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»