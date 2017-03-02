С 6 марта гражданам КНДР для посещения Малайзии придется запрашивать визы

Малайзия отменяет режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами, связанных со смертью в аэропорту Куала-Лумпура старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

Визовый режим с КНДР будет восстановлен 6 марта, сообщил в четверг вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.