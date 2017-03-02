Из Малайзии выдворят гражданина КНДР, которого подозревали в причастности к покушению на Ким Чен Нама

Гражданин КНДР Ли Чен Чхоль, задержанный в Малайзии в рамках расследования убийства старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, будет освобожден из-под стражи и депортирован, сообщил в четверг генеральный прокурор Малайзии Мохамад Апанди Али.

По его словам, в ходе расследования выяснилось, что улик, указывающих на его причастность к смерти Ким Чен Нама, недостаточно. В то же время депортируют его ввиду того, что у него отсутствуют необходимые документы, позволяющие находиться на территории Малайзии.

Ранее в четверг сообщалось, что Малайзия отменяет режим безвизового посещения страны для граждан КНДР на фоне осложнений между двумя странами, связанных со смертью Ким Чен Нама.

Визовый режим с КНДР будет восстановлен 6 марта, проинформировал вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.