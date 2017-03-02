Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез

Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Азербайджанской Республике Аурелия Бушез приняла делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group НаталиейАлиевой.
В ходе встречи были затронуты перспективы расширения азербайджано-французского информационного сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club), Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group. Посол выразила заинтересованность в участии французских компаний в Caspian Energy Forum Baku – 2017 и отметила его информационную важность.
По словам посла Франции, отношения между Францией и Азербайджаном развиваются на протяжении многих лет, в настоящее время согласовано около десятка соглашений и документов между городами и регионами двух стран. «Подтверждением тому стало подписание в декабре Административной договоренности между Министерством иностранных дел Франции и Министерством экономики Азербайджана, направленной на поддержку местных связей», - сказала посол, отметив, что «сотрудничество заключается в обмене опытом и совместными инициативами в различных сферах, начиная от образования и культуры, и заканчивая виноделием и сельскохозяйственными проектами».
Говоря о торговых отношениях, Аурели Бушез отметила, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана и одним из важнейших инвесторов. По ее словам, «расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать и реформировать экономику страны, а также будет способствовать стабильному росту, что, в свою очередь, должно способствовать развитию сотрудничества с французскими компаниями, а также копаниями других европейских стран посредством поощрения конкурентной деловой среды и поддержки текущих и планируемых реформ Азербайджана, которые мы приветствуем».
Как отметила посол Аурелия Бушез, «Франция поддерживает политику ЕС по диверсификации маршрутов и поставок энергоносителей как важного элемента европейской энергетической безопасности. По ее словам, Азербайджан, расположенный на пересечении маршрутов «Восток-Запад» и «Север-Юг», играет ключевую роль в этом отношении, в частности, посредством «Южного газового коридора».
В завершение встречи посол дала эксклюзивное интервью Caspian Energy. В ходе интервью она затронула возможности развития двусторонних отношений, наращивания экономического сотрудничества, а также вопросы развития туристического сектора и энергетического сотрудничества. C интервью можете ознакомиться на сайте www.caspianenergy.net.
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