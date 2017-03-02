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Финансы 02.03.2017 10:47

Глава МБА определился с двумя советниками и менеджером по набору персонала

Советниками председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) назначены Ульви Гасымов и Замик Исаоглу, отмечается в сообщении банка.

У.Гасымов будет заниматься вопросами развития корпоративного банкинга, З.Исаоглу – развития корпоративного управления в МБА.

Кроме этого, Эльдар Халилов назначен менеджером по планированию и набору персонала в департамент по управлению персоналом МБА.

У.Гасымов работает в банковской сфере с 2006 года. До последнего назначения он работал в Unibank.

З.Исаоглу с 2010 года занимал различные должности в Центральном банке Азербайджана и в Azer-Turk Bank.

Э.Халилов до нынешнего назначения занимал пост рекрутинг менеджера в PASHA Bank.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов

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Тэги: МБА, НАЗНАЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]