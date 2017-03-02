Глава МБА определился с двумя советниками и менеджером по набору персонала

Советниками председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) назначены Ульви Гасымов и Замик Исаоглу, отмечается в сообщении банка.

У.Гасымов будет заниматься вопросами развития корпоративного банкинга, З.Исаоглу – развития корпоративного управления в МБА.

Кроме этого, Эльдар Халилов назначен менеджером по планированию и набору персонала в департамент по управлению персоналом МБА.

У.Гасымов работает в банковской сфере с 2006 года. До последнего назначения он работал в Unibank.

З.Исаоглу с 2010 года занимал различные должности в Центральном банке Азербайджана и в Azer-Turk Bank.

Э.Халилов до нынешнего назначения занимал пост рекрутинг менеджера в PASHA Bank.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов