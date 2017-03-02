Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7515 EUR   1.8449 RUR   0.0301 GBR   2.1513 TRY   0.4789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 4 Мар 13° 5 Мар

Финансы 02.03.2017 10:52

Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги ипотечного фонда Азербайджана на уровне BB+, прогноз – негативный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) на уровне «BB+», прогноз – негативный, отмечается в сообщении агентства.

«Рейтинги АИФ приравнены к суверенным рейтингам Азербайджана (BB+/прогноз – негативный), что отражает сильные связи фонда с государством, его стратегически важную роль для государственной жилищной политики и плотный контроль государства над деятельностью фонда. Рейтинги также поддерживаются гарантией Центрального банка Азербайджана по облигациям АИФ», - сказано в сообщении.

Fitch отмечает, что к концу 2016 года объем средств из госбюджета, полученных АИФ с начала его деятельности, составил 316 млн манатов, в 2017 году правительство намерено выделить фонду еще 50 млн манатов.

«Гарантии ЦБА предоставляют стабильную ликвидность по облигациям АИФ на вторичном рынке. Объем облигаций АИФ, находящихся в обращении, к концу 2016 году составил 335 млн манатов, держателем большинства из которых является ЦБА», - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что Совет по финансовой стабильности, управляемый премьер-министром страны, на 2017 год утвердил выпуск гарантированных облигаций АИФ на общую сумму 200 млн манатов. Fitch ожидает, что в среднесрочный период АИФ будет продолжать пользоваться государственной поддержкой.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АИФ, FITCH, РЕЙТИНГИ


Похожие новости


Fitch прогнозирует рост в 2017г ипотечного портфеля АИФ на 30-40% Fitch Ratings планирует вскоре провести рейтинговые действия в отношении ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" Fitch снизил рейтинг АИФ до "BB+", прогноз изменен на "негативный" Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг АИФ на уровне "BBB-", прогноз "стабильный" Fitch подтвердило рейтинги Азербайджанского ипотечного фонда на уровне "BBB-" Fitch подтвердило рейтинги АИФ на уровне "BBB-", прогноз пересмотрен на "Стабильный"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]