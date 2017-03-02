Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги ипотечного фонда Азербайджана на уровне BB+, прогноз – негативный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) на уровне «BB+», прогноз – негативный, отмечается в сообщении агентства.

«Рейтинги АИФ приравнены к суверенным рейтингам Азербайджана (BB+/прогноз – негативный), что отражает сильные связи фонда с государством, его стратегически важную роль для государственной жилищной политики и плотный контроль государства над деятельностью фонда. Рейтинги также поддерживаются гарантией Центрального банка Азербайджана по облигациям АИФ», - сказано в сообщении.

Fitch отмечает, что к концу 2016 года объем средств из госбюджета, полученных АИФ с начала его деятельности, составил 316 млн манатов, в 2017 году правительство намерено выделить фонду еще 50 млн манатов.

«Гарантии ЦБА предоставляют стабильную ликвидность по облигациям АИФ на вторичном рынке. Объем облигаций АИФ, находящихся в обращении, к концу 2016 году составил 335 млн манатов, держателем большинства из которых является ЦБА», - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что Совет по финансовой стабильности, управляемый премьер-министром страны, на 2017 год утвердил выпуск гарантированных облигаций АИФ на общую сумму 200 млн манатов. Fitch ожидает, что в среднесрочный период АИФ будет продолжать пользоваться государственной поддержкой.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.

А.Ахундов