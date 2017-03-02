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Транспорт и связь 02.03.2017 11:16

Транспортная выставка TransCaspian 2017 пройдет в Баку в конце апреля

Международная выставка «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspian 2017 пройдет в Баку с 26 по 28 апреля, говорится в сообщении компании Iteca, являющейся организатором выставки совместно с ITE Group.

«На выставке будет представлен широкий спектр продукции и услуг транспортной сферы: перевозки морским и железнодорожным транспортом, локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, ремонт подвижного состава, судостроение и судоремонт, морские порты и портовые услуги, комплектующие для коммерческого транспорта и другие направления», - отмечается в информации.

Наряду с коммерческими компаниями в выставке примут участие и государственные транспортные структуры: ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО Азербайджанское Каспийское морское пароходство», Бакинский международный морской торговый порт, Государственная морская администрация Азербайджана, Украинские железные дороги.

В рамках выставки компания ОАО "Русагротранс" проведет презентацию по перевозкам зерновых грузов из России в направлении Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции.

Кроме того, компании ООО «АВП Технология» и ОАО НИИТКД организуют семинар на тему: «Передовые технологии для локомотивного хозяйства».

Одновременно с TransCaspian пройдут 7-я Каспийская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017 и 4-я Каспийская международная выставка «Катера и яхты» CIBS 2017.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТРАНСПОРТ, ВЫСТАВКА, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]