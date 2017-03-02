Транспортная выставка TransCaspian 2017 пройдет в Баку в конце апреля

Международная выставка «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspian 2017 пройдет в Баку с 26 по 28 апреля, говорится в сообщении компании Iteca, являющейся организатором выставки совместно с ITE Group.
«На выставке будет представлен широкий спектр продукции и услуг транспортной сферы: перевозки морским и железнодорожным транспортом, локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, ремонт подвижного состава, судостроение и судоремонт, морские порты и портовые услуги, комплектующие для коммерческого транспорта и другие направления», - отмечается в информации.
Наряду с коммерческими компаниями в выставке примут участие и государственные транспортные структуры: ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО Азербайджанское Каспийское морское пароходство», Бакинский международный морской торговый порт, Государственная морская администрация Азербайджана, Украинские железные дороги.
В рамках выставки компания ОАО "Русагротранс" проведет презентацию по перевозкам зерновых грузов из России в направлении Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции.
Кроме того, компании ООО «АВП Технология» и ОАО НИИТКД организуют семинар на тему: «Передовые технологии для локомотивного хозяйства».
Одновременно с TransCaspian пройдут 7-я Каспийская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017 и 4-я Каспийская международная выставка «Катера и яхты» CIBS 2017.
Н.Аббасова
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