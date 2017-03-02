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Дальнее зарубежье 02.03.2017 11:27

Глава МИД Германии поддерживает стремление Литвы обеспечить безопасность АЭС в Белоруссии

Находящийся с визитом в Вильнюсе министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль завил, что понимает обеспокоенность литовского правительства по поводу строящейся в Белоруссии атомной станции и поддерживает стремление добиться ее безопасности через международные организации.

"Мы прекрасно понимаем озабоченность Литвы по поводу строящейся станции. Мы поддерживаем стремления обеспечить безопасность строящейся станции посредством обращения в Международное агентство по атомной энергетике", - заявил З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

Глава МИД Германии сказал, что "в течение всей своей политической карьеры был скептически настроен в отношении АЭС, поскольку их электроэнергия дорогостоящая и должна субсидироваться".

"Мы должны перейти к возобновляющимся источникам энергии", - отметил С.Габриэль.

Вильнюс является самым активным критиком строящейся БелАЭС. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что строящаяся станция является геополитическим проектом России, направленным против Литвы.

Ранее в Литве заявляли о намерении выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Литва-Латвия), которое соединяет энергосистемы России, Белоруссии и балтийских государств.

Литва совместно с Латвией, Эстонией и Польшей намерена построить на своей территории Висагинскую АЭС. Ряд экспертов считает, что противодействие строительству АЭС в Белоруссии, а также Калининградской области РФ можно считать элементом конкуренции за перспективный рынок электроэнергии. Литовские власти неоднократно заявляли, что намерены добиться запрета на продажу в ЕС электроэнергии с БелАЭС.

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Тэги: ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АЭС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]