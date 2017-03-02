Глава МИД Германии поддерживает стремление Литвы обеспечить безопасность АЭС в Белоруссии

Находящийся с визитом в Вильнюсе министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль завил, что понимает обеспокоенность литовского правительства по поводу строящейся в Белоруссии атомной станции и поддерживает стремление добиться ее безопасности через международные организации.

"Мы прекрасно понимаем озабоченность Литвы по поводу строящейся станции. Мы поддерживаем стремления обеспечить безопасность строящейся станции посредством обращения в Международное агентство по атомной энергетике", - заявил З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

Глава МИД Германии сказал, что "в течение всей своей политической карьеры был скептически настроен в отношении АЭС, поскольку их электроэнергия дорогостоящая и должна субсидироваться".

"Мы должны перейти к возобновляющимся источникам энергии", - отметил С.Габриэль.

Вильнюс является самым активным критиком строящейся БелАЭС. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что строящаяся станция является геополитическим проектом России, направленным против Литвы.

Ранее в Литве заявляли о намерении выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Литва-Латвия), которое соединяет энергосистемы России, Белоруссии и балтийских государств.

Литва совместно с Латвией, Эстонией и Польшей намерена построить на своей территории Висагинскую АЭС. Ряд экспертов считает, что противодействие строительству АЭС в Белоруссии, а также Калининградской области РФ можно считать элементом конкуренции за перспективный рынок электроэнергии. Литовские власти неоднократно заявляли, что намерены добиться запрета на продажу в ЕС электроэнергии с БелАЭС.