Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7515 EUR   1.8449 RUR   0.0301 GBR   2.1513 TRY   0.4789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 4 Мар 13° 5 Мар

СНГ 02.03.2017 11:43

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Знания, богатый профессиональный и жизненный опыт экс-президента СССР Михаила Горбачева востребованы в работе по укреплению международного сотрудничества и в общественной деятельности, считает президент РФ Владимир Путин.

"На протяжении многих лет вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества. В этой серьезной работе в полной мере востребованы ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт", - говорится в телеграмме В.Путина М.Горбачева по случаю дня рождения экс-президента СССР.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент пожелал М.Горбачеву здоровья и всего самого доброго.

2 марта президенту СССР М.Горбачеву исполнилось 86 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГОРБАЧЕВ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


В Кремле сожалеют о решении властей Украины запретить въезд в страну Горбачеву Новая «холодная война» уже началась, есть риск ее перерастания в «горячую» - Горбачев В Германии растет осознание того, что недопонимание в отношениях с Россией необходимо устранить, либо перешагнуть через трудности - Горбачев Горбачев написал книгу в защиту "перестройки" Горбачев считает главу МХГ Алексееву достойным претендентом на Нобелевскую премию мира Экс-президент Горбачев обеспокоен радикализацией оппозиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]