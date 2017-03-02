Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Знания, богатый профессиональный и жизненный опыт экс-президента СССР Михаила Горбачева востребованы в работе по укреплению международного сотрудничества и в общественной деятельности, считает президент РФ Владимир Путин.
"На протяжении многих лет вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества. В этой серьезной работе в полной мере востребованы ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт", - говорится в телеграмме В.Путина М.Горбачева по случаю дня рождения экс-президента СССР.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент пожелал М.Горбачеву здоровья и всего самого доброго.
2 марта президенту СССР М.Горбачеву исполнилось 86 лет.
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