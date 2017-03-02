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АПК 02.03.2017 11:27

Азербайджан планирует поставки 128 тонн фундука в Испанию

Азербайджан планирует поставки в Испанию 128 тонн фундука, сообщается в информации на сайте Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"В Дубае прошла выставка Gulfood 2017, на которой азербайджанские компании обсуждали вопросы экспорта продукции АПК. В частности, одна из азербайджанских компаний начала переговоры по поставкам в Валенсию (Испания) 128 тонн фундука", - отмечается в информации.

Кроме этого, азербайджанские компании обсудили вопрос создания совместного предприятия для экспорта в Саудовскую Аравию мяса и мясной продукции.

Помимо этого, азербайджанские компании договорились о поставках гранатового сока в Кувейт и сухого молока в ОАЭ.

А.Азизов

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Тэги: ИСПАНИЯ, ОРЕХИ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]