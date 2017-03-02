Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г

Штаб поисковых работ подтвердил, что тело, обнаруженное пограничниками Азербайджана на мелководье, принадлежит одному из нефтяников, без вести пропавших в море 15 декабря 2016 года в результате обрушения части эстакады на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный, отмечается в информации штаба.
«В результате поисково-спасательной операции было установлено, что найденное ранее тело мужчины принадлежит оператору нефтегазодобывающего участка №1 НГДУ Н.Нариманова ПО «Азнефть», Рустамову Горхмазу Исбат оглу 1974 года рождения. Тело погибшего будет передано членам семьи», - отмечается в сообщении.
Труп нефтяника был обнаружен во вторник на морском участке «Пирсаат даш силсиляси» (Каменный каскад Пирсаат).
Как сообщалось ранее, 10 нефтяников без вести пропали в результате обрушения в море 15 декабря 2016 года части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря – Дуванный. Тело одного из нефтяников было найдено в тот же день, тело еще одного - в начале февраля 2017 года.
В настоящее время без вести пропавшими числятся 6 человек.
Н.Аббасова
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