Немецкий экспорт в Восточную Европу растет опережающими темпами

Германия в 2016 году впервые за четыре года увеличила поставки товаров и услуг в страны Восточной Европы более быстрыми темпами, чем рос экспорт в целом, говорится в сообщении Восточного комитета немецкой экономики.

По его данным, экспорт ФРГ в 21 страну Восточную Европу вырос в прошлом году на 4%. Его денежный объем составил 53,9 млрд евро, что на 2 млрд евро больше, чем в 2015 году, передает Deutsche Welle.

Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) оценивает общий рост немецкого экспорта в 2016 году в 1%.

Быстрее всего рос немецкий экспорт на Украину - он увеличился на 550 млн евро, или на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Решающую роль в положительной динамике развития торговых отношений с восточноевропейскими странами, по словам председателя комитета Вольфганга Бюхеле, сыграли два фактора: активный спрос на продукцию из Германии в странах Юго-Восточной Европы и начавшийся выход России из глубокого кризиса.

В.Бюхеле указал, что в случае сохранения позитивных тенденций прошлого года в 2017 году можно ожидать увеличения на 5% экспорта в Россию, составляющего сейчас 21,6 млрд евро. Однако политика экономических санкций и обусловленные ими протекционистские меры Москвы не позволят в ближайшие годы вывести экспорт в Россию на рекордный уровень.

В то же время в сообщении Восточного комитета немецкой экономики говорится о падении объемов экспорта из Германии в ряд стран СНГ, что обусловлено экономическими проблемами в этих государствах. Так, экспорт в Белоруссию сократился на 10%, в Казахстан - на 12%, а в Азербайджан - на 52%.