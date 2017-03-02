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Карабахский конфликт 02.03.2017 11:57

Урегулирование конфликта в Карабахе обеспечит стабильность в регионе – посол США в Баку

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта обеспечит стабильность в регионе, считает посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Р.Секута выступил в Вашингтоне на конференции, посвященной 25-летию дипотношений между Азербайджаном и США, сообщает азербайджанское посольство.

"Р.Секута отметил, что урегулирование азербайджано-армянского нагорно-карабахского конфликта приведет к стабильности и благополучию в регионе", - отмечается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: США, КАРАБАХ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]