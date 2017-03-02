Урегулирование конфликта в Карабахе обеспечит стабильность в регионе – посол США в Баку

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта обеспечит стабильность в регионе, считает посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Р.Секута выступил в Вашингтоне на конференции, посвященной 25-летию дипотношений между Азербайджаном и США, сообщает азербайджанское посольство.

"Р.Секута отметил, что урегулирование азербайджано-армянского нагорно-карабахского конфликта приведет к стабильности и благополучию в регионе", - отмечается в сообщении.

А.Азизов