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Финансы 02.03.2017 12:05

Fitch прогнозирует рост в 2017г ипотечного портфеля АИФ на 30-40%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост в 2017 году ипотечного портфеля ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) на 30-40%, отмечается в сообщении агентства.

«Благодаря средствам из госбюджета в объеме 50 млн манатов и выпуску облигаций АИФ в объеме 200 млн манатов в 2017 году ипотечный портфель фонда может вырасти на 30-40% после небольшого снижения в 2016 году», - говорится в сообщении.

По неаудированным данным, ипотечный портфель АИФ по итогам 2016 года составил 539 млн манатов.

По оценке Fitch, АИФ продолжит оставаться прибыльным в среднесрочный период, что поддерживается дешевым финансированием и адекватным качеством ипотечного портфеля.

«При этом коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) может снизиться до 1,65% в 2017 году со среднего для 2014-2016гг показателя в 1,97% из-за того, что с конца 2016 года АИФ стал плательщиком налога на прибыль», - отмечается в сообщении.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.

А.Ахундов

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Тэги: FITCH, АИФ, ПОРТФЕЛЬ


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