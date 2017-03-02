Вашингтон нуждается в таком стратегическом региональном союзнике, как Баку – экс-представитель Госдепа

– Баку является надежным союзником Вашингтона в регионе, считает бывший спецпосланник по международным энергетическим вопросам Госдепартамента США Амос Хокштейн.

«США должны строить отношения с Азербайджаном с точки зрения стратегического партнерства. США нуждаются в регионе в таком надежном союзнике, как Азербайджан, и должны развивать стратегические двусторонние отношения с Баку», - заявил А.Хокштейн в Вашингтоне на конференции, посвященной 25-летию дипотношений между Азербайджаном и США, сообщает азербайджанское посольство в Вашингтоне.

Он отметил, что США стали одним из первых государств, поддержавших проект «Южного газового коридора», предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

По его мнению, ЮГК не только обеспечит энергобезопасность Европы, но и внесет вклад в социально-экономическое развитие региональных государств.

Р.Бабаев