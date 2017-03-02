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Внешняя политика 02.03.2017 12:12

Вашингтон нуждается в таком стратегическом региональном союзнике, как Баку – экс-представитель Госдепа

– Баку является надежным союзником Вашингтона в регионе, считает бывший спецпосланник по международным энергетическим вопросам Госдепартамента США Амос Хокштейн.

«США должны строить отношения с Азербайджаном с точки зрения стратегического партнерства. США нуждаются в регионе в таком надежном союзнике, как Азербайджан, и должны развивать стратегические двусторонние отношения с Баку», - заявил А.Хокштейн в Вашингтоне на конференции, посвященной 25-летию дипотношений между Азербайджаном и США, сообщает азербайджанское посольство в Вашингтоне.

Он отметил, что США стали одним из первых государств, поддержавших проект «Южного газового коридора», предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

По его мнению, ЮГК не только обеспечит энергобезопасность Европы, но и внесет вклад в социально-экономическое развитие региональных государств.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]