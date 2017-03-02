SOCAR увеличила в январе-феврале объемы бурения на 10%

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-феврале 2017 года увеличили объемы бурения по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 10,3% - до 18,584 тыс. метров, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в SOCAR.
"Весь объем буровых работ в январе-феврале 2017 года пришелся на эксплуатационное бурение. В феврале объемы бурения по SOCAR составили 7,438 тыс. метров", - отмечается в информации.
В январе-феврале текущего года буровыми управлениями SOCAR сдано в эксплуатацию 13 новых скважин, в том числе в феврале – 7.
В 2016 году объемы бурения SOCAR составили 105,245 тыс. метров.
Н.Аббасова
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