Баку считает несбалансированным и односторонним отчет спецдокладчика ООН о положении правозащитников в Азербайджане - МИД

Баку считает несбалансированным и односторонним отчет, подготовленный спецдокладчиком ООН по вопросу о положении правозащитников в Азербайджане Мишелем Форстом, заявил замглавы МИД Махмуд Мамедгулиев.
"Баку считает, что данный отчет не соответствует духу сотрудничества Азербайджана и ООН, является несбалансированным и односторонним", - сказал М.Мамедгулиев в Женеве на 34-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН, сообщает МИД.
Замглавы МИД выразил сожаление по выводам, содержащимся в данном отчете.
А.Азизов
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