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Внешняя политика 02.03.2017 12:29

Баку считает несбалансированным и односторонним отчет спецдокладчика ООН о положении правозащитников в Азербайджане - МИД

Баку считает несбалансированным и односторонним отчет, подготовленный спецдокладчиком ООН по вопросу о положении правозащитников в Азербайджане Мишелем Форстом, заявил замглавы МИД Махмуд Мамедгулиев.

"Баку считает, что данный отчет не соответствует духу сотрудничества Азербайджана и ООН, является несбалансированным и односторонним", - сказал М.Мамедгулиев в Женеве на 34-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН, сообщает МИД.

Замглавы МИД выразил сожаление по выводам, содержащимся в данном отчете.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ООН, ПРАВА/ЧЕЛОВЕКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]