Баку считает несбалансированным и односторонним отчет спецдокладчика ООН о положении правозащитников в Азербайджане - МИД

Баку считает несбалансированным и односторонним отчет, подготовленный спецдокладчиком ООН по вопросу о положении правозащитников в Азербайджане Мишелем Форстом, заявил замглавы МИД Махмуд Мамедгулиев.

"Баку считает, что данный отчет не соответствует духу сотрудничества Азербайджана и ООН, является несбалансированным и односторонним", - сказал М.Мамедгулиев в Женеве на 34-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН, сообщает МИД.

Замглавы МИД выразил сожаление по выводам, содержащимся в данном отчете.

А.Азизов