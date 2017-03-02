ВС Азербайджана уничтожили армянскую диверсионную группу в Карабахе – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении армянской диверсионной группы в зоне карабахского конфликта.

"В ночь на 2 марта, с целью осуществления очередной провокации на Агдере-Тертерском участке фонта, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении в очередной раз предприняла попытку нападения на позиции наших подразделений", - отмечается в сообщении Минобороны.

В результате принятых неотложных мер "противник, понеся потери в живой силе, был вынужден отступить".

"Наши войска не понесли потерь и полностью контролируют оперативную обстановку", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов