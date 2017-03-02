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Бизнес и законодательство 02.03.2017 12:35

Американские инвестиции в экономику Азербайджана превысили $10 млрд - Алиев

Президент Ильхам Алиев уверен в дальнейшем вкладе Американо-Азербайджанской торговой палаты в развитие отношений между Баку и Вашингтоном.

«Азербайджан связывают с США тесные отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что Американо-Азербайджанская торговая палата и в дальнейшем будет вносить вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и США», - сказано в обращении президента Азербайджана И.Алиева в адрес участников прошедшей в Вашингтоне конференции, посвященной 25-летию дипотношений между Баку и Вашингтоном, сообщает азербайджанское посольство.

Глава государства отметил, что суммарные инвестиции в экономику Азербайджана превысили $200 млрд, в том числе американских компаний – более $10 млрд.

«За прошедшие годы при полной поддержке США Азербайджан вместе со своими партнерами реализовал такие важные геостратегические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум», - сказано в обращении, которое зачитал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

И.Алиев отметил, что сегодня Баку тесно сотрудничает с Вашингтоном в рамках проекта «Южный газовый коридор», направленного на усиление энергобезопасности Европы.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]