Американские инвестиции в экономику Азербайджана превысили $10 млрд - Алиев

Президент Ильхам Алиев уверен в дальнейшем вкладе Американо-Азербайджанской торговой палаты в развитие отношений между Баку и Вашингтоном.
«Азербайджан связывают с США тесные отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что Американо-Азербайджанская торговая палата и в дальнейшем будет вносить вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и США», - сказано в обращении президента Азербайджана И.Алиева в адрес участников прошедшей в Вашингтоне конференции, посвященной 25-летию дипотношений между Баку и Вашингтоном, сообщает азербайджанское посольство.
Глава государства отметил, что суммарные инвестиции в экономику Азербайджана превысили $200 млрд, в том числе американских компаний – более $10 млрд.
«За прошедшие годы при полной поддержке США Азербайджан вместе со своими партнерами реализовал такие важные геостратегические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум», - сказано в обращении, которое зачитал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.
И.Алиев отметил, что сегодня Баку тесно сотрудничает с Вашингтоном в рамках проекта «Южный газовый коридор», направленного на усиление энергобезопасности Европы.
Р.Бабаев
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