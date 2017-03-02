Встреча Могерини с членами президиума БиГ перенесена

Самолет, на котором глава европейской дипломатии направлялась в Боснию и Герцеговину, не смог совершить посадку в аэропорту Сараево из-за тумана, сообщает в четверг телерадиокомпания Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).
В связи с этим перенесена встреча, которую с членами президиума Боснии и Герцеговины должна была провести Ф.Могерини.
В службе по связям с общественностью президиума БиГ телерадиокомпанию проинформировали, что о времени, на которое перенесена встреча, будет сообщено дополнительно.
В рамках турне по странам Западных Балкан Ф.Могерини накануне посетила Черногорию. Теперь ей предстоят визиты в Сараево, Скопье, Белград, Тирану и Приштину.
Экс-помощник министра обороны США считает Азербайджан "бесценным союзником" в борьбе с терроризмом
ВС Азербайджана уничтожили армянскую диверсионную группу в Карабахе – Минобороны
Баку считает несбалансированным и односторонним отчет спецдокладчика ООН о положении правозащитников в Азербайджане - МИД
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе снизился ниже 1,755 AZN/$1
Американские инвестиции в экономику Азербайджана превысили $10 млрд - Алиев
Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в январе-феврале увеличилось на 2% - Минтруда
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 7 человек - МВД
В предметных олимпиадах для 6-х и 7-х классов в Азербайджане примут участие более 14 тыс. школьников
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»