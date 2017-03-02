Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7515 EUR   1.8449 RUR   0.0301 GBR   2.1513 TRY   0.4789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 4 Мар 13° 5 Мар

Дальнее зарубежье 02.03.2017 12:39

Встреча Могерини с членами президиума БиГ перенесена

Самолет, на котором глава европейской дипломатии направлялась в Боснию и Герцеговину, не смог совершить посадку в аэропорту Сараево из-за тумана, сообщает в четверг телерадиокомпания Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

В связи с этим перенесена встреча, которую с членами президиума Боснии и Герцеговины должна была провести Ф.Могерини.

В службе по связям с общественностью президиума БиГ телерадиокомпанию проинформировали, что о времени, на которое перенесена встреча, будет сообщено дополнительно.

В рамках турне по странам Западных Балкан Ф.Могерини накануне посетила Черногорию. Теперь ей предстоят визиты в Сараево, Скопье, Белград, Тирану и Приштину.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БОСНИЯ, МОГЕРИНИ, ВСТРЕЧА, ПЕРЕНОС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]