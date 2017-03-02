Встреча Могерини с членами президиума БиГ перенесена

Самолет, на котором глава европейской дипломатии направлялась в Боснию и Герцеговину, не смог совершить посадку в аэропорту Сараево из-за тумана, сообщает в четверг телерадиокомпания Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

В связи с этим перенесена встреча, которую с членами президиума Боснии и Герцеговины должна была провести Ф.Могерини.

В службе по связям с общественностью президиума БиГ телерадиокомпанию проинформировали, что о времени, на которое перенесена встреча, будет сообщено дополнительно.

В рамках турне по странам Западных Балкан Ф.Могерини накануне посетила Черногорию. Теперь ей предстоят визиты в Сараево, Скопье, Белград, Тирану и Приштину.