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Наука и образование 02.03.2017 12:43

В предметных олимпиадах для 6-х и 7-х классов в Азербайджане примут участие более 14 тыс. школьников

Первый этап предметных олимпиад для учеников шестых и седьмых классов пройдет 5 марта во всех городах и районах Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства образования.

«На первом этапе олимпиад по физике, химии, биологии, математики и информатики примут участие более 14 тыс. учеников шестых и седьмых классов», - отмечается в сообщении.

Это на 5 тыс. учеников больше, чем в предметных олимпиадах, состоявшихся год назад.

Финальный, второй этап, олимпиад запланирован на июнь текущего года.

По итогам олимпиад будет создана база талантливых учеников по стране, которые будут приглашены для прохождения подготовки с целью участия в различных международных предметных и проектных олимпиадах.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, ШКОЛЬНИКИ, ОЛИМПИАДЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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