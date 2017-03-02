В предметных олимпиадах для 6-х и 7-х классов в Азербайджане примут участие более 14 тыс. школьников

Первый этап предметных олимпиад для учеников шестых и седьмых классов пройдет 5 марта во всех городах и районах Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства образования.
«На первом этапе олимпиад по физике, химии, биологии, математики и информатики примут участие более 14 тыс. учеников шестых и седьмых классов», - отмечается в сообщении.
Это на 5 тыс. учеников больше, чем в предметных олимпиадах, состоявшихся год назад.
Финальный, второй этап, олимпиад запланирован на июнь текущего года.
По итогам олимпиад будет создана база талантливых учеников по стране, которые будут приглашены для прохождения подготовки с целью участия в различных международных предметных и проектных олимпиадах.
Р.Бабаев
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