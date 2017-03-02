В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 7 человек - МВД

Семь человек пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
За сутки на территории республики было зафиксировано 101 преступление, 22 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 82 человек.
Зафиксировано также 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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