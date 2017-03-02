Экс-президент США Обама планирует вернуться в политику - ТВ

Бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил, что экс-президент США Барак Обама готов вернуться на американскую политическую сцену, сообщил в четверг телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на слова Э.Холдера.
"Он готов приступить", - заявил Э.Холдер на пресс-конференции.
"Это битва за нашу демократию", - добавил он.
Б.Обама и высокопоставленные представители Демократической партии намерены сосредоточить свое внимание на выборах в законодательные собрания на уровне штатов. Конечная цель этих начинаний - увеличить влияние партии в конгрессе и противостоять политике нового президента Дональда Трампа, отмечает "Фокс-ньюс".
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