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Дальнее зарубежье 02.03.2017 12:54

Экс-президент США Обама планирует вернуться в политику - ТВ

Бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил, что экс-президент США Барак Обама готов вернуться на американскую политическую сцену, сообщил в четверг телеканал "Фокс-ньюс" со ссылкой на слова Э.Холдера.

"Он готов приступить", - заявил Э.Холдер на пресс-конференции.

"Это битва за нашу демократию", - добавил он.

Б.Обама и высокопоставленные представители Демократической партии намерены сосредоточить свое внимание на выборах в законодательные собрания на уровне штатов. Конечная цель этих начинаний - увеличить влияние партии в конгрессе и противостоять политике нового президента Дональда Трампа, отмечает "Фокс-ньюс".

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Тэги: США, ОБАМА, ПОЛИТИКА, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]