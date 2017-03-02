Молдавские социалисты поддерживают законопроект о расширении полномочий президента

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) поддерживает инициативы президента о наделении главы государства дополнительными полномочиями в части роспуска парламента и изменении Конституции.
"Процедура всенародного избрания предоставила главе государства более высокий уровень легитимности и ответственности. Соответственно, изменение конституции и предоставление больших полномочий президенту, является логическим следствием всенародных выборов", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте партии.
Социалисты утверждают, что абсолютное большинство граждан Молдавии потеряло доверие к действующему парламенту и однозначно высказывается за проведение досрочных парламентских выборов .
"Партия социалистов подтверждает свою категорическую позицию по необходимости роспуска парламента. Именно поэтому фракция ПСРМ в парламенте сделает всё возможное для обеспечения поддержки инициативы президента", - подчеркивается в заявлении.
Фракция ПСРМ также обратилась ко всем депутатам парламента, независимо от политической принадлежности, с призывом поддержать инициативу по изменению Конституции Молдавии.
"Социалисты оставляют за собой право в случае, если инициатива изменения конституции не будет поддержана в парламенте, обратиться напрямую к народу", - говорится в документе.
28 февраля президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что внес в парламент законодательную инициативу о наделении главы государства дополнительными полномочиями по роспуску парламента.
Партия социалистов, которую возглавлял Игорь Додон до избрания на пост президента, насчитывает 24 депутата. Президент предложил депутатам до 24 марта поддержать его инициативу. В противном случае он обещает инициировать сбор подписей граждан для проведения референдума.
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