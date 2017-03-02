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Регион 02.03.2017 15:49

Турция готова совместно с РФ проводить антитеррористические операции, в том числе в Ракке - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает возможным проведение совместных с Россией операций в Сирии, если Москва обратится к Анкаре с таким предложением.

"Если Россия предложит, мы могли бы проводить совместные операции против боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России - ИФ), в том числе и в Ракке", - приводит в четверг слова Р.Эрдогана турецкое издание "Йени шафак".

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, РОССИЯ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]