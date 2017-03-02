Турция готова совместно с РФ проводить антитеррористические операции, в том числе в Ракке - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает возможным проведение совместных с Россией операций в Сирии, если Москва обратится к Анкаре с таким предложением.

"Если Россия предложит, мы могли бы проводить совместные операции против боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России - ИФ), в том числе и в Ракке", - приводит в четверг слова Р.Эрдогана турецкое издание "Йени шафак".