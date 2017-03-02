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Дальнее зарубежье 02.03.2017 16:03

Курды передают властям в Дамаске обширные территории к западу от Манбиджа

Курды передадут обширные территории к западу от сирийского города Манбидж под контроль армии президента Башара Асада, сообщает в четверг курдская телероадиокомпания Rudaw.

По ее информации, соответствующее соглашение достигнуто между Россией, сирийским правительством и курдской военизированной группой YPG.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, СОГЛАШЕНИЕ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]