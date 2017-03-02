Курды передают властям в Дамаске обширные территории к западу от Манбиджа

Курды передадут обширные территории к западу от сирийского города Манбидж под контроль армии президента Башара Асада, сообщает в четверг курдская телероадиокомпания Rudaw.

По ее информации, соответствующее соглашение достигнуто между Россией, сирийским правительством и курдской военизированной группой YPG.