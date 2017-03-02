Члены военного комитета НАТО обсудят с руководством Грузии вопросы углубления сотрудничества

В тбилисском международном аэропорту ожидают прибытия членов военного комитета НАТО, которые планируют провести в столице Грузии выездное заседание.

Как заявил журналистам в аэропорту начальник генштаба вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая, этот визит подчеркивает тесное сотрудничество между республикой и НАТО.

"Военный комитет НАТО проведет в Тбилиси выездное заседание. Планируются встречи членов комитета с президентом, премьер-министром и министром обороны Грузии, в ходе которых будут рассмотрены вопросы углубления сотрудничества, повышения обороноспособности Грузии, ход подготовки к предстоящим совместным учениям, а также участия грузинских военных в международных миссиях", - скакзал В.Чачибая.

Он не исключил и рассмотрения вопроса участия Грузии в мероприятиях НАТО по обеспечению безопасности Черного моря.

"Мы направили в штаб-квартиру НАТО свои предложения, в какой форме может принять участие Грузия в обеспечении безопасности Черного моря", - сказал В.Чачибая.