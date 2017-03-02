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Регион 02.03.2017 16:14

Члены военного комитета НАТО обсудят с руководством Грузии вопросы углубления сотрудничества

В тбилисском международном аэропорту ожидают прибытия членов военного комитета НАТО, которые планируют провести в столице Грузии выездное заседание.

Как заявил журналистам в аэропорту начальник генштаба вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая, этот визит подчеркивает тесное сотрудничество между республикой и НАТО.

"Военный комитет НАТО проведет в Тбилиси выездное заседание. Планируются встречи членов комитета с президентом, премьер-министром и министром обороны Грузии, в ходе которых будут рассмотрены вопросы углубления сотрудничества, повышения обороноспособности Грузии, ход подготовки к предстоящим совместным учениям, а также участия грузинских военных в международных миссиях", - скакзал В.Чачибая.

Он не исключил и рассмотрения вопроса участия Грузии в мероприятиях НАТО по обеспечению безопасности Черного моря.

"Мы направили в штаб-квартиру НАТО свои предложения, в какой форме может принять участие Грузия в обеспечении безопасности Черного моря", - сказал В.Чачибая.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]