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Дальнее зарубежье 02.03.2017 16:27

Европарламент лишил Марин Ле Пен иммунитета в связи с обвинениями о распространении изображений актов насилия

Европейские депутаты проголосовали в четверг на пленарной сессии Европарламента за снятие парламентского иммунитета с лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передал корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, 28 февраля Комитет Европарламента по юридическим вопросам принял решение о снятии иммунитета с М.Ле Пен. Такое решение должно утверждаться на пленарном заседании.

Запрос о снятии парламентского иммунитета был подан прокуратурой Нантера. Лидера "Национального фронта" обвиняют в "распространении изображений актов насилия". Во Франции было открыто следствие после того, как в декабре 2015 года глава крайне правой партии распространила через "Твиттер" фотографии убийства нескольких заложников боевиками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Решение было принято простым голосованием - поднятием рук и прошло при подавляющем большинстве "за".

В постановлении Европарламента о лишении М.Ле Пен парламентского иммунитета говорится, что "поскольку статья 26 Конституции Французской Республики предусматривает, что никакой член парламента не может быть объектом уголовного или исправительного исполнения, ареста или любой другой меры, лишающей или ограничивающей свободу, без разрешения парламента, и, учитывая, что в компетенцию Европейского парламента не входит высказываться о возможной виновности соответствующего депутата, а также об уместности или нет его уголовного преследования за действия, которые ему вменяются, принимается решение снять иммунитет с Марин Ле Пен".

Европарламент поручил своему председателю немедленно довести данное решение и доклад парламентской комиссии до компетентных властей Франции и до М.Ле Пен.

Доклад был подготовлен под руководством заместителя председателя Комитета Европарламента по юридическим вопросам Лауры Феррары. В нем, помимо изложения фактов и событий, связанных с вменяемыми М.Ле Пен обвинениями, содержатся юридические выкладки о правах депутатов и нормах французского законодательства.

Это решение о снятии парламентского иммунитета не затрагивает внутреннего расследования Европарламента относительно нарушения М.Ле Пен правил при найме парламентских сотрудников.

Однако в связи с обвинениями французских властей М.Ле Пен рискует получить наказание в виде штрафа в 75 тыс. евро и трех лет тюремного заключения.

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Тэги: ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ЛЕ/ПЕН, ИММУНИТЕТ, ЛИШЕНИЕ

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