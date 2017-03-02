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СНГ 02.03.2017 16:44

Венецианская комиссия подготовит заключение на законопроект о расширении полномочий президента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что до конца недели законопроект с инициативой о внесении поправок в Конституцию будет представлен Венецианской комиссии Совета Европы (ВКСЕ - Комиссия за демократию через право).

И.Додон в четверг провел встречу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

"Обсудили различные вопросы, связанные с возможным внесением поправок в Конституцию, избирательное законодательство и другие законы", - написал И.Додон в "Фейсбуке".

"Я высказал свою личную позицию о необходимости внесения изменений в Конституцию, с тем чтобы предоставить президенту дополнительные полномочия для роспуска парламента. Я проинформировал европейского чиновника, что была представлена законодательная инициатива на этот счет, и отметил, что, если она не будет поддержана парламентом, мы инициируем консультации с народом Молдавии", - отметил президент.

По его словам, законопроект с инициативой о внесении поправок в Конституцию будет представлен ВКСЕ до конца недели.

И.Додон сообщил, что Дж.Букиккио "высказался за баланс полномочий институтов государственной власти", и отметил, что "возглавляемое им учреждение поддержит любую инициативу, которая будет соответствовать общепринятым международным стандартам".

Он также отметил, что высказался за сохранение нынешней пропорциональной системы проведения парламентских выборов.

28 февраля И.Додон сообщил, что внес в парламент законодательную инициативу о наделении главы государства дополнительными полномочиями по роспуску парламента.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВКСЕ, ИНИЦИАТИВА, РАССМОТРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]