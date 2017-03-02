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Дальнее зарубежье 02.03.2017 17:04

Экономика Испании выросла в 2016 г. на 3,2%, как и годом ранее

Экономика Испании, пятая по величине в Европе, в 2016 году выросла на 3,2%, как и годом ранее, свидетельствуют опубликованные в четверг пересмотренные данные.

В IV квартале ВВП увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% в годовом выражении.

Экономика Испании демонстрировала наиболее быстрые темпы роста среди государств еврозоны в последние два года. Высокие объемы экспорта позволили стране выйти из рецессии в 2013 году, и восстановление экономического подъема привело к снижению безработицы.

В 2017 году Банк Испании и правительство страны ожидают замедления роста ВВП до 2,5%, в том числе из-за роста цен на нефть и сокращения госрасходов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, ВВП, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]