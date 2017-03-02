Экономика Испании выросла в 2016 г. на 3,2%, как и годом ранее

Экономика Испании, пятая по величине в Европе, в 2016 году выросла на 3,2%, как и годом ранее, свидетельствуют опубликованные в четверг пересмотренные данные.

В IV квартале ВВП увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% в годовом выражении.

Экономика Испании демонстрировала наиболее быстрые темпы роста среди государств еврозоны в последние два года. Высокие объемы экспорта позволили стране выйти из рецессии в 2013 году, и восстановление экономического подъема привело к снижению безработицы.

В 2017 году Банк Испании и правительство страны ожидают замедления роста ВВП до 2,5%, в том числе из-за роста цен на нефть и сокращения госрасходов.