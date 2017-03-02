В Швеции частично восстанавливают воинский призыв - Би-би-си

Власти Швеции решили частично возобновить действие воинской повинности, которая была отменена в 2010 году, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на представителя министерства обороны Швеции Маринетт Радебо.

По данным Би-би-си, вооруженные силы Швеции с 1 января призовут на службу 4 тыс. юношей и девушек 1999 рождения. Их выберут из 13 тыс. человек после прохождения соответствующих физиологических и психологических тестов.

Представитель Минобороны Швеции в свою очередь отметила, что возвращение к практике воинского призыва было вызвано "изменением обстановки вокруг, одна из причин этого - военная активность России".

Она указала на модель воинской службы Норвегии как на пример для Швеции и добавила, что 70% шведских парламентариев выступает за укрепление армии страны.

Срок военной службы для призывников составит от девяти до 12 месяцев, после чего призывники либо останутся в вооруженных силах, либо перейдут в резерв.

В сентябре прошлого года Швеция восстановила свое постоянное военное присутствие на крупнейшем острове Готланд, который расположен в Балтийском море у юго-восточного побережья страны.