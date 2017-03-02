Удары турецкой армии по курдским отрядам не должны поссорить Анкару с союзниками - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия будет атаковать курдские Отряды народной самообороны (YPG), если они не покинут сирийский город Манбидж, но атаки турецкой стороны не должны поссорить Анкару с ее союзниками, сообщает в четверг интернет-портал турецкой газеты "Сабах".
"Наша борьба против YPG или другой террористической организации не должна поссорить нас с США", - цитирует издание слова М.Чавушоглу.
При этом министр опроверг сообщение о соглашении с России о том, что некоторые деревни, контролируемые сирийской оппозицией, будут переданы под контроль сирийской армии.
Ранее курдская телерадиокомпания Rudaw сообщила, что курды передадут обширные территории к западу от сирийского города Манбидж под контроль армии президента Башара Асада. По ее информации, соответствующее соглашение достигнуто между Россией, сирийским правительством и курдской военизированной группой YPG.
ВС Азербайджана сбили армянский БПЛА в зоне карабахского конфликта
Глава МИД Азербайджана в начале следующей недели встретится в Москве с Лавровым
ВС Азербайджана уничтожили транспортное средство ВС Армении в зоне карабахского конфликта
Минналогов Азербайджана списало проценты на сумму около 730 млн манатов за несвоевременную выплату налогов
Основным направлением реформ пенсионной системы Азербайджана является усиление страхового принципа – замминистра труда
НФПП выдал предпринимателям в Евлахском районе льготные кредиты на 790 тыс. манатов
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1
Президент Алиев утвердил порядок въезда в Азербайджан для лиц, имеющих аккредитацию на Исламиаду-2017
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»