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Регион 02.03.2017 17:28

Удары турецкой армии по курдским отрядам не должны поссорить Анкару с союзниками - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия будет атаковать курдские Отряды народной самообороны (YPG), если они не покинут сирийский город Манбидж, но атаки турецкой стороны не должны поссорить Анкару с ее союзниками, сообщает в четверг интернет-портал турецкой газеты "Сабах".

"Наша борьба против YPG или другой террористической организации не должна поссорить нас с США", - цитирует издание слова М.Чавушоглу.

При этом министр опроверг сообщение о соглашении с России о том, что некоторые деревни, контролируемые сирийской оппозицией, будут переданы под контроль сирийской армии.

Ранее курдская телерадиокомпания Rudaw сообщила, что курды передадут обширные территории к западу от сирийского города Манбидж под контроль армии президента Башара Асада. По ее информации, соответствующее соглашение достигнуто между Россией, сирийским правительством и курдской военизированной группой YPG.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, КУРДЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]