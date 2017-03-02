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СНГ 02.03.2017 17:04

Путин в четверг в походных условиях отдыхает в сибирской тайге, к работе в Москве приступит в пятницу - Песков

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится в сибирской тайге, к работе в Москве приступит в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске (где в среду В.Путин знакомился с ходом подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года - ИФ) он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае", - рассказал Д.Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря президента, "В.Путин сейчас находится в тайге, он переночевал там прошлую ночь и переночует эту ночь". "Завтра утром В.Путин вернется в Москву, где у него (продолжится) обычный, рутинный рабочий график", - добавил Д.Песков.

На просьбу журналистов рассказать, в каких условиях отдыхает президент, Д.Песков ответил: "Условия походные".

В.Путин неоднократно проводил по нескольку дней в отдаленных уголках Сибири. В 2014 году он взял выходной, чтобы отпраздновать в тайге свой день рождения. Тогда место, где отдыхал президент, находилось примерно в 300-400 км от ближайшего населенного пункта. Как рассказал потом Д.Песков, отдых проходил "не в стационарных жилых условиях".

До этого, в 2013 году В.Путин отдыхал в Туве и Хакассии вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТАЙГА, ОТДЫХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]