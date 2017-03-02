Путин в четверг в походных условиях отдыхает в сибирской тайге, к работе в Москве приступит в пятницу - Песков

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится в сибирской тайге, к работе в Москве приступит в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске (где в среду В.Путин знакомился с ходом подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года - ИФ) он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае", - рассказал Д.Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря президента, "В.Путин сейчас находится в тайге, он переночевал там прошлую ночь и переночует эту ночь". "Завтра утром В.Путин вернется в Москву, где у него (продолжится) обычный, рутинный рабочий график", - добавил Д.Песков.
На просьбу журналистов рассказать, в каких условиях отдыхает президент, Д.Песков ответил: "Условия походные".
В.Путин неоднократно проводил по нескольку дней в отдаленных уголках Сибири. В 2014 году он взял выходной, чтобы отпраздновать в тайге свой день рождения. Тогда место, где отдыхал президент, находилось примерно в 300-400 км от ближайшего населенного пункта. Как рассказал потом Д.Песков, отдых проходил "не в стационарных жилых условиях".
До этого, в 2013 году В.Путин отдыхал в Туве и Хакассии вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу.
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