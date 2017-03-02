Цены на нефть опускаются в четверг, Brent упала до $55,9 за баррель

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в четверг после падения накануне на данных о росте запасов нефти в США до рекордного уровня по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 опустилась на $0,50 (0,89%) - до $55,86 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,50 (0,93%) - до $53,33 за баррель.

Как показали данные Минэнерго США, опубликованные в среду, запасы нефти в стране выросли на 1,5 млн баррелей по итогам прошлой недели. Уровень запасов нефти повысился по итогам восьмой недели подряд и достиг рекордных 520,2 млн баррелей.

В то же время темпы роста запасов оказались более слабыми, чем ожидалось. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение на 2,1 млн баррелей. Кроме того, резервы бензина на прошлой неделе упали на 546 тыс. баррелей, дистиллятов - на 925 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 31 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,032 млн б/с.

Аналитики Citigroup отмечают, что повышение запасов нефти было меньше, чем в предыдущие недели, и вскоре резервы могут начать сокращаться по мере завершения ремонтных работ на нефтеперерабатывающих предприятиях страны.

Тем временем стало известно, что Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, в феврале сократила отгрузку нефти на 126 тыс. б/с по сравнению с январем, до 7,04 млн б/с.

"Цены на нефть остаются в узком диапазоне, трейдеры ждут катализаторов, которые могли бы подтолкнуть рынок в том или ином направлении", - отмечает аналитик S&P Global Platts Энтони Старки.