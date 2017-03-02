Цены на нефть опускаются в четверг, Brent упала до $55,9 за баррель

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в четверг после падения накануне на данных о росте запасов нефти в США до рекордного уровня по итогам прошлой недели.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 опустилась на $0,50 (0,89%) - до $55,86 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,50 (0,93%) - до $53,33 за баррель.
Как показали данные Минэнерго США, опубликованные в среду, запасы нефти в стране выросли на 1,5 млн баррелей по итогам прошлой недели. Уровень запасов нефти повысился по итогам восьмой недели подряд и достиг рекордных 520,2 млн баррелей.
В то же время темпы роста запасов оказались более слабыми, чем ожидалось. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение на 2,1 млн баррелей. Кроме того, резервы бензина на прошлой неделе упали на 546 тыс. баррелей, дистиллятов - на 925 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 31 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,032 млн б/с.
Аналитики Citigroup отмечают, что повышение запасов нефти было меньше, чем в предыдущие недели, и вскоре резервы могут начать сокращаться по мере завершения ремонтных работ на нефтеперерабатывающих предприятиях страны.
Тем временем стало известно, что Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, в феврале сократила отгрузку нефти на 126 тыс. б/с по сравнению с январем, до 7,04 млн б/с.
"Цены на нефть остаются в узком диапазоне, трейдеры ждут катализаторов, которые могли бы подтолкнуть рынок в том или ином направлении", - отмечает аналитик S&P Global Platts Энтони Старки.
ВС Азербайджана сбили армянский БПЛА в зоне карабахского конфликта
Глава МИД Азербайджана в начале следующей недели встретится в Москве с Лавровым
ВС Азербайджана уничтожили транспортное средство ВС Армении в зоне карабахского конфликта
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1
Президент Алиев утвердил порядок въезда в Азербайджан для лиц, имеющих аккредитацию на Исламиаду-2017
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Украина и ЕС начали промышленный диалог в Брюсселе
Президентские выборы в Сербии назначены на начало апреля
Страны-гаранты обсуждают сроки и уровень проведения в Астане очередной встречи по Сирии - МИД Казахстана
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»