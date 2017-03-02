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Дальнее зарубежье 02.03.2017 18:03

В Пхеньяне считают, что Ким Чен Нам скончался от сердечного приступа

Бывший заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ли Дон Ир заявил в четверг, что выводы малазийских судмедэкспертов о причинах смерти старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама неправильны.

Ли Дон Ир отправился в Малайзию в составе северокорейской делегации для того, чтобы добиться выдачи тела Ким Чен Нама.

По его словам, которые приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, Ким Чен Нам скончался от сердечного приступа, а не от воздействия высокотоксичного вещества VX, которое, как сообщили малазийские судмедэксперты, было применено во время нападения на него двух женщин в аэропорту Куала-Лумпура.

Выступая на пресс-конференции, он назвал бессмысленными заявления о том, что эти две женщины применили VX для убийства Ким Чен Нама, но при этом остались живы сами, и не нанесли какого-либо вреда другим людям, находившимся рядом.

Ли Дон Ир сообщил, что у Ким Чен Нама были проблемы с сердцем, из-за чего в прошлом он попадал в больницу. Кроме того, по его словам, малазийские власти обнаружили в его багаже медикаменты от диабета и высокого давления. "Это является четким указанием на то, что причиной смерти Ким Чен Нама стал сердечный приступ", - сказал северокорейский дипломат.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, КНДР, КИМ, МНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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