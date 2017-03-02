В Пхеньяне считают, что Ким Чен Нам скончался от сердечного приступа

Бывший заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ли Дон Ир заявил в четверг, что выводы малазийских судмедэкспертов о причинах смерти старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама неправильны.
Ли Дон Ир отправился в Малайзию в составе северокорейской делегации для того, чтобы добиться выдачи тела Ким Чен Нама.
По его словам, которые приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, Ким Чен Нам скончался от сердечного приступа, а не от воздействия высокотоксичного вещества VX, которое, как сообщили малазийские судмедэксперты, было применено во время нападения на него двух женщин в аэропорту Куала-Лумпура.
Выступая на пресс-конференции, он назвал бессмысленными заявления о том, что эти две женщины применили VX для убийства Ким Чен Нама, но при этом остались живы сами, и не нанесли какого-либо вреда другим людям, находившимся рядом.
Ли Дон Ир сообщил, что у Ким Чен Нама были проблемы с сердцем, из-за чего в прошлом он попадал в больницу. Кроме того, по его словам, малазийские власти обнаружили в его багаже медикаменты от диабета и высокого давления. "Это является четким указанием на то, что причиной смерти Ким Чен Нама стал сердечный приступ", - сказал северокорейский дипломат.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.
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