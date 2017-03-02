Взрыв и обрушение породы на шахте в Львовской области привели к гибели восьми горняков, судьба еще 20 неизвестна

Взрыв и обрушение породы произошли на шахте №10 "Степовая" ОАО "Львовуголь", погибли восемь горняков, судьба 20 неизвестна. Шестеро горняков с травмами подняты на поверхность, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 метров в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых восемь погибли и шестеро горняков с травмами подняты на поверхность. Судьба 20 горняков остается неизвестной", - говорится в сообщении ГСЧС.
Причина обрушения устанавливается. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минэнергоугля Украины и ГСЧС.
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Петра Порошенко проинформировали об аварии. "Об этом президенту сообщили глава Львовской областной государственной администрации и руководитель ГСЧС. Продолжаются аварийно-спасательные работы, создан координационный штаб", - написал С.Цеголко на своей странице в "Фейсбуке".
В свою очередь, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец сообщил в "Фейсбуке", что на шахте "Степова" в результате взрыва метана погибли 11 человек.
Позже он проинформировал, что взрыв метана произошел на 119 лаве шахты "Степовая". "Горные спасатели работают, точной информации о количестве раненых еще нет, пока что два горняка с очень тяжелыми ожогами уже на поверхности, пятеро - с тяжелыми ранениями. Среди шахтеров ищем нашего председателя первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины на шахте "Степовая" Василия Семканича", - сообщил М.Волынец.
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