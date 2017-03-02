Полиция Германии задержала двух сирийцев, которых подозревают в причастности к деятельности экстремистской группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, 26-летний А.Абдуррахман и 35-летний Х.А.Абдулфатах были задержаны в среду и в четверг в Дюссельдорфе и Гисене.

В прокуратуре Германии считают, что оба мужчины принимали участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

Кроме того, Х.Абдулфатаха подозревают в том, что в Сирии он командовал подразделением, которое осуществило убийство 36 сирийских госслужащих в марте 2013 года.

По некоторым данным, задержанные прибыли в Германию под видом просителей убежища. Однако официального подтверждения этой информации нет.