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Дальнее зарубежье 02.03.2017 18:12

В Германии задержали двух предполагаемых членов группировки "Ан-Нусра"

Полиция Германии задержала двух сирийцев, которых подозревают в причастности к деятельности экстремистской группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, 26-летний А.Абдуррахман и 35-летний Х.А.Абдулфатах были задержаны в среду и в четверг в Дюссельдорфе и Гисене.

В прокуратуре Германии считают, что оба мужчины принимали участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

Кроме того, Х.Абдулфатаха подозревают в том, что в Сирии он командовал подразделением, которое осуществило убийство 36 сирийских госслужащих в марте 2013 года.

По некоторым данным, задержанные прибыли в Германию под видом просителей убежища. Однако официального подтверждения этой информации нет.

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Тэги: ФРГ, ТЕРРОРИЗМ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]