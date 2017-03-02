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СНГ 02.03.2017 18:42

Страны-гаранты обсуждают сроки и уровень проведения в Астане очередной встречи по Сирии - МИД Казахстана

Министерство иностранных дел Казахстана проинформировано о планах стран-гарантов по проведению очередной встречи по Сирии в Астане.

"Получили предварительную информацию от стран гарантов, в частности от РФ, что они обсуждают сроки и уровень проведения следующей встречи в рамках астанинского процесса", - сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов журналистам в четверг в Астане.

"Более точная информация будет доступна в начале следующей недели, как нам сказали", - добавил он.

Ранее источник, знакомый с ситуацией и близкий к переговорам, сообщил "Интерфаксу", что новая встреча гарантов перемирия в Сирии и вооруженной оппозиции в Астане намечена на 14 марта.

Другой информированный источник в среду сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что очередная техническая встреча представителей стран-гарантов перемирия в Сирии пройдет в Астане до 21 марта.

"В Астане предстоит очередная техническая встреча стран-гарантов. Речи об "Астане-3" пока не ведется. Встреча, возможно, состоится до 21 марта. Условия проведения технической встречи обсуждаются между странами-гарантами", - сказал собеседник агентства.

Странами-гарантами перемирия выступают Россия, Иран и Турция.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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