Страны-гаранты обсуждают сроки и уровень проведения в Астане очередной встречи по Сирии - МИД Казахстана

Министерство иностранных дел Казахстана проинформировано о планах стран-гарантов по проведению очередной встречи по Сирии в Астане.
"Получили предварительную информацию от стран гарантов, в частности от РФ, что они обсуждают сроки и уровень проведения следующей встречи в рамках астанинского процесса", - сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов журналистам в четверг в Астане.
"Более точная информация будет доступна в начале следующей недели, как нам сказали", - добавил он.
Ранее источник, знакомый с ситуацией и близкий к переговорам, сообщил "Интерфаксу", что новая встреча гарантов перемирия в Сирии и вооруженной оппозиции в Астане намечена на 14 марта.
Другой информированный источник в среду сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что очередная техническая встреча представителей стран-гарантов перемирия в Сирии пройдет в Астане до 21 марта.
"В Астане предстоит очередная техническая встреча стран-гарантов. Речи об "Астане-3" пока не ведется. Встреча, возможно, состоится до 21 марта. Условия проведения технической встречи обсуждаются между странами-гарантами", - сказал собеседник агентства.
Странами-гарантами перемирия выступают Россия, Иран и Турция.
ВС Азербайджана сбили армянский БПЛА в зоне карабахского конфликта
Глава МИД Азербайджана в начале следующей недели встретится в Москве с Лавровым
ВС Азербайджана уничтожили транспортное средство ВС Армении в зоне карабахского конфликта
Минналогов Азербайджана списало проценты на сумму около 730 млн манатов за несвоевременную выплату налогов
Основным направлением реформ пенсионной системы Азербайджана является усиление страхового принципа – замминистра труда
НФПП выдал предпринимателям в Евлахском районе льготные кредиты на 790 тыс. манатов
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1
Президент Алиев утвердил порядок въезда в Азербайджан для лиц, имеющих аккредитацию на Исламиаду-2017
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»