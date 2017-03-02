Грузия будет обеспечивать безопасность черноморского региона, ожидают в НАТО

В Североатлантическом альянсе считают, что Грузия может внести вклад в обеспечение безопасности в регионе Черного моря.
Как заявил журналистам в четверг в тбилисском международном аэропорту глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел, альянс заинтересован в достигнутом Грузией прогрессе.
"Грузия в вопросе безопасности региона Черного моря будет не только участником, но и сама будет обеспечивать безопасность. Грузия внесет свой вклад в строительство безопасности всего региона, поэтому Грузия действительно является игроком", - сказал он.
По его словам, визит военного комитета НАТО в Грузию является подтверждением преданности партнерству с Грузией со стороны альянса.
Генерал назвал отношения НАТО с Грузией динамичными.
Члены военного комитета НАТО прибыли в четверг в Тбилиси, где состоится выездное заседание комитета.
В середине февраля текущего года в ходе визита в Брюссель министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что для Грузии особый интерес представляет тема усиления безопасности в регионе Черного моря.
"Естественно, мы рассматриваем конкретные формы сотрудничества с НАТО в этом направлении. Мы уже направили свои предложения о том, в какой форме Грузия может быть включена в практические мероприятия безопасности Черного моря", - заявил глава Минобороны. При этом он отметил, что Грузия уже включена в стратегические дискуссии по этому вопросу, но сейчас разговор идет именно о практических мероприятиях, в которых страна может принять участие.
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