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Регион 02.03.2017 18:33

Грузия будет обеспечивать безопасность черноморского региона, ожидают в НАТО

В Североатлантическом альянсе считают, что Грузия может внести вклад в обеспечение безопасности в регионе Черного моря.

Как заявил журналистам в четверг в тбилисском международном аэропорту глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел, альянс заинтересован в достигнутом Грузией прогрессе.

"Грузия в вопросе безопасности региона Черного моря будет не только участником, но и сама будет обеспечивать безопасность. Грузия внесет свой вклад в строительство безопасности всего региона, поэтому Грузия действительно является игроком", - сказал он.

По его словам, визит военного комитета НАТО в Грузию является подтверждением преданности партнерству с Грузией со стороны альянса.

Генерал назвал отношения НАТО с Грузией динамичными.

Члены военного комитета НАТО прибыли в четверг в Тбилиси, где состоится выездное заседание комитета.

В середине февраля текущего года в ходе визита в Брюссель министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что для Грузии особый интерес представляет тема усиления безопасности в регионе Черного моря.

"Естественно, мы рассматриваем конкретные формы сотрудничества с НАТО в этом направлении. Мы уже направили свои предложения о том, в какой форме Грузия может быть включена в практические мероприятия безопасности Черного моря", - заявил глава Минобороны. При этом он отметил, что Грузия уже включена в стратегические дискуссии по этому вопросу, но сейчас разговор идет именно о практических мероприятиях, в которых страна может принять участие.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, БЕЗОПАСНОСТЬ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]