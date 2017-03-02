Глава МИД Азербайджана в начале следующей недели встретится в Москве с Лавровым

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров прибудет Москву в понедельник на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова министр иностранных дел Азербайджанской Республики господин Мамедьяров посетит 6-7 марта Российскую Федерацию с официальным визитом", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.
Он отметила, что в рамках визита состоятся переговоры Э.Мамедьярова с С.Лавровым, также запланированы встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным и зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым.
Глава азербайджанского МИД также выступит в Дипломатической академии МИД России.
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