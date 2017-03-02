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02.03.2017 19:01

Президентские выборы в Сербии назначены на начало апреля

Выборы президента Сербии пройдут 2 апреля, соответствующее решение огласила председатель скупщины (сербского парламента) Майя Гойкович, сообщает в четверг сербская телерадиокомпания РТС.

Выступая перед депутатами скупщины, она призвала граждан страны принять участие в выборах и поддержать своим голосом лучшего кандидата.

"Гражданам я желаю избрать лучшего кандидата, который серьезно и ответственно будет сотрудничать с правительством Сербии, и вместе с ним добиваться достижения политической и экономической стабильности страны, а также отстаивать свободу, независимость и суверенитет Сербии", - сказала М.Гойкович.

Обращаясь к кандидатам, она пожелала им вести предвыборную борьбу ответственно и с уважением демократических процессов.

По словам председателя скупщины, решение о проведении выборов вступит в силу после публикации в правительственном "Официальном вестнике".

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]