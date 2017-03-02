Президентские выборы в Сербии назначены на начало апреля

Выборы президента Сербии пройдут 2 апреля, соответствующее решение огласила председатель скупщины (сербского парламента) Майя Гойкович, сообщает в четверг сербская телерадиокомпания РТС.

Выступая перед депутатами скупщины, она призвала граждан страны принять участие в выборах и поддержать своим голосом лучшего кандидата.

"Гражданам я желаю избрать лучшего кандидата, который серьезно и ответственно будет сотрудничать с правительством Сербии, и вместе с ним добиваться достижения политической и экономической стабильности страны, а также отстаивать свободу, независимость и суверенитет Сербии", - сказала М.Гойкович.

Обращаясь к кандидатам, она пожелала им вести предвыборную борьбу ответственно и с уважением демократических процессов.

По словам председателя скупщины, решение о проведении выборов вступит в силу после публикации в правительственном "Официальном вестнике".