Украина и ЕС начали промышленный диалог в Брюсселе

В Брюсселе проходит промышленный диалог между Украиной и Европейским союзом.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Минэкономразвития Украины в четверг, в рамках диалога проходят заседания шести рабочих групп - по вопросам устранения технических барьеров в торговле, малого и среднего предпринимательства, сотрудничества в космической отрасли, публичных закупок, и по вопросам промышленности (автомобилестроения).
"Интеграция Украины в европейское пространство означает сближение во многих сферах и отраслях. Сегодня на повестке дня - промышленность... Украине важно стать частью крупной промышленной семьи ЕС, чтобы продолжить трансформацию экономики из сырьевой в высокотехнологичную инновационную индустриальную модель", - цитирует пресс-служба министерства первого вице-премьера - министра экономразвития и торговли Степана Кубива.
Замминистра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Наталья Микольская отметила, что создание совместного производственного пространства позволит украинским компаниям стать частью европейских и даже паневропейских производственных цепей добавленной стоимости. Она добавила, что в настоящее время ЕС является главным торговым партнером Украины, товарооборот с которым растет.
"Для нас важен рост в секторах с высокой добавленной стоимостью - а это наша промышленность. Поэтому наработки рабочих групп будут способствовать интеграции украинских компаний в эти цепи за счет применение европейских стандартов в промпроизводстве Украины и получения соответствующей сертификации; взаимовыгодного доступа сторон на рынки публичных закупок; развития сотрудничества украинских и европейских МСП, расширения сотрудничества в космической отрасли ", - отметила Н.Микольская.
Как сообщалось, украинская делегация во главе с С.Кубивом и Н.Микольской прибыла в Брюссель 1 марта для участия в Диалоге высокого уровня Украина-ЕС по горизонтальным вопросам и отдельным секторам промышленности.
По данным МЭРТ, украинская легкая промышленность экспортирует в ЕС свыше 84% своей продукции, машиностроительная - почти 50%, производители других промышленных товаров - около 48%
В январе-сентябре 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 4,4%, до $9,8 млрд, при этом доля машиностроения составила 16,1%, легкой промышленности - 6,2%. Импорт товаров из ЕС вырос на 7,3%, До $12,1 млрд, а доля продукции машиностроения составила 31,8%, легкой - 4,6%.
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