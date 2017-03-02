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Финансы 02.03.2017 16:59

Мировые регуляторы оштрафовали крупнейшие банки на $321 млрд за последние 9 лет

Крупнейшие банки мира выплатили штрафы на сумму $321 млрд со времени финансового кризиса 2008 года за различные нарушения, от отмывания денег до попыток манипулирования рынками, по данным Boston Consulting Group.

Только в 2016 году финкомпании выплатили регуляторам $42 млрд, на 68% больше, чем в 2015 году.

По мнению экспертов BCG, банки продолжат платить большие штрафы в ближайшие годы, поскольку курс на ужесточение требований регуляторов сохранится, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа упразднить излишнюю регуляторную нагрузку.

Также в исследовании отмечается, что с 2009 по 2015 год мировые банки в целом получили экономический убыток в размере 9 млрд евро. При подсчете такого показателя, как экономическая прибыль, учитываются не только фактические результаты деятельности компаний, но и альтернативные издержки, включая упущенную выгоду.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, БАНКИ, ШТРАФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]