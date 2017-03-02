Мировые регуляторы оштрафовали крупнейшие банки на $321 млрд за последние 9 лет

Крупнейшие банки мира выплатили штрафы на сумму $321 млрд со времени финансового кризиса 2008 года за различные нарушения, от отмывания денег до попыток манипулирования рынками, по данным Boston Consulting Group.
Только в 2016 году финкомпании выплатили регуляторам $42 млрд, на 68% больше, чем в 2015 году.
По мнению экспертов BCG, банки продолжат платить большие штрафы в ближайшие годы, поскольку курс на ужесточение требований регуляторов сохранится, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа упразднить излишнюю регуляторную нагрузку.
Также в исследовании отмечается, что с 2009 по 2015 год мировые банки в целом получили экономический убыток в размере 9 млрд евро. При подсчете такого показателя, как экономическая прибыль, учитываются не только фактические результаты деятельности компаний, но и альтернативные издержки, включая упущенную выгоду.
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