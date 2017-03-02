НФПП выдал предпринимателям в Евлахском районе льготные кредиты на 790 тыс. манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в четверг предпринимателям Евлахского и близлежащих районов льготные кредиты на 790 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

«Выданные кредиты будут направлены на развитие сфер животноводства, хлопководства, производства пластиковых труб и др. Реализация этих проектов позволит создать более 40 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

НФПП до сих пор выдал кредиты предпринимателям в Евлахском районе на общую сумму 34,3 млн манатов, в Аранском экономическом районе – на 514,3 млн манатов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Ахундов