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Бизнес и законодательство 02.03.2017 17:22

Основным направлением реформ пенсионной системы Азербайджана является усиление страхового принципа – замминистра труда

Усиление страхового принципа в пенсионной системе Азербайджана является основным направление реформ в этой сфере, заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

«Основной задачей в этом направлении является создание основанных на актуарных анализах механизмов долгосрочного развития системы пенсионного обеспечения и увеличения интереса к участию в этом вопросе», - подчеркнул И.Исаев на встрече с экспертами МВФ Каролиной Кастелланос и Виной Нгуен.

В сообщении министерства отмечается, что эксперты МВФ были проинформированы о готовящемся проекте поправок, направленных на совершенствование пенсионного законодательства.

К.Кастелланос и В.Нгуен высоко оценили предпринимаемые в Азербайджане последовательные шаги по усилению социальной защиты и обеспечения занятости населения.

Они также отметили значение усиления страхового принципа в пенсионной системе. Эксперты фонда выразили надежду, что реформы в этом направлении дадут положительные результаты.

Р.Бабаев

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Тэги: ПЕНСИИ, СТРАХОВАНИЕ, МВФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]