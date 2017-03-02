Основным направлением реформ пенсионной системы Азербайджана является усиление страхового принципа – замминистра труда

Усиление страхового принципа в пенсионной системе Азербайджана является основным направление реформ в этой сфере, заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

«Основной задачей в этом направлении является создание основанных на актуарных анализах механизмов долгосрочного развития системы пенсионного обеспечения и увеличения интереса к участию в этом вопросе», - подчеркнул И.Исаев на встрече с экспертами МВФ Каролиной Кастелланос и Виной Нгуен.

В сообщении министерства отмечается, что эксперты МВФ были проинформированы о готовящемся проекте поправок, направленных на совершенствование пенсионного законодательства.

К.Кастелланос и В.Нгуен высоко оценили предпринимаемые в Азербайджане последовательные шаги по усилению социальной защиты и обеспечения занятости населения.

Они также отметили значение усиления страхового принципа в пенсионной системе. Эксперты фонда выразили надежду, что реформы в этом направлении дадут положительные результаты.

Р.Бабаев