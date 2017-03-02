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Регион 02.03.2017 17:27

Турция не намерена сохранять контроль над территорией Сирии - Эрдоган

У Анкары нет планов удерживать под своим контролем освобожденные в рамках операции "Щит Евфрата" от ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ) районов Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция не намерена каким-либо образом сохранять контроль над территорией Сирии", - сказал президент журналистам по пути из Пакистана на родину.

С августа прошлого года Турция проводит операцию "Щит Евфрата" с целью освобождения приграничных районов на севере Сирии от боевиков ИГИЛ. К настоящему времени турецкие войска совместно с сирийскими оппозиционерами очистили от ИГИЛ город Эль-Баб. Следующими целями Анкара называет города Манбидж и оплот ИГИЛ в Сирии - Ракку.

Р.Т.Эрдоган заявил, что контролирующие Манбидж курдские отряды народной обороны, которых Анкара считает террористами, должны покинуть город. По его словам, власть в Манбидже должна быть возвращена населяющим его этническим арабам, сообщили в четверг турецкие СМИ.

Президент также подчеркнул, что отряды Сирийских демократических сил, костяк которых составляют курды из отрядов народной обороны, не должны участвовать в наступлении на Ракку.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]