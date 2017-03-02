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СНГ 02.03.2017 19:28

Асы ВВС России покажут высший пилотаж на оружейной выставке в Малайзии

"Русские витязи" 10 марта вылетят в Малайзию, чтобы принять участие в авиасалоне "Лима-2017", сообщил журналистам в четверг ведущий лётчик авиагруппы высшего пилотажа полковник Андрей Алексеев.

"Группа готовится к визиту в Малайзию, планируем вылететь туда 10 марта. Будем летать на авиасалоне в составе четырех самолетов Су-30СМ. Сейчас идет подготовка, обкатка программы", - сказал А.Алексеев.

Выставка в Малайзии пройдет с 21 по 25 марта.

По словам А.Алексеева, лётчики авиагруппы тренируются в Кубинке практически каждый день, если позволяет погода. Они отрабатывают групповой и одиночный пилотаж, который продемонстрируют на открытии международного авиасалона "Лима-2017". Кроме того, идет отработка курса боевой подготовки на новых Су-30СМ.

"Су-30СМ - это великолепный самолет. Сейчас мы в процессе освоения этой машины. Будет много новых элементов в одиночном пилотаже, с использованием сверхманевренности. Кое-что добавится и в групповом пилотаже", - отметил А.Алексеев.

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" Военно-воздушных сил (ВВС), сформированная в 1991 году, на протяжении 25 лет летала на истребителях Су-27. Осенью 2016 года группа была полностью укомплектована новыми сверхманевренными Су-30СМ, а с 1 декабря начала тренировочные полеты на новом типе машин.

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Тэги: РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, ВВС, ПИЛОТАЖ


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